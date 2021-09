Omnisport

Boxe : Tony Yoka lâche sa ceinture de champion !

Publié le 16 septembre 2021 à 18h35 par A.C.

Après avoir remporté la ceinture de l’Union européenne en mars 2021 face au Belge Joël Tambwe Djeko, Tony Yoka semble avoir d’autres objectifs en tête.

Face à Petar Milas à Roland-Garros, Tony Yoka a disputé son onzième combat professionnel. Trop peu pour un boxeur de 29 ans. Ainsi, le Français a clamé haut et fort vouloir passer à la vitesse supérieure et enfin défier l’un des meilleurs de la catégorie poids-lourds. « Je suis un peu fatigué de ces combats. Je veux réellement combattre quelqu’un dans le top 10 » a-t-il déclaré, lors d’un récent entretien accordé au magazine The Ring . « Je ne veux plus combattre des gars qui sont derrière moi dans les classements. Je veux combattre les gars qui sont au top. Je suis prêt pour affronter n’importe qui ! ». La liste de ses cibles est assez claire, puisque Yoka a évoqué les nomes de Joe Joyce et de Dillian Whythe.

« Tony abandonne son titre »