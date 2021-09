Boxe : Après sa défaite face à Usyk, Joshua relativise !

Omnisport

Battu par Oleksandr Usyk samedi soir à Londres, Anthony Joshua ne baisse pas les bras pour autant et garde la tête haute pour les futurs défis qui se présenteront à lui.

C’était le main event de la soirée de samedi au Tottenham Hotspur Stadium. Neuf mois après sa victoire sur Kubrat Pulev, Anthony Joshua remettait en jeu ses ceintures de champion du monde des poids lourds contre la machine ukrainienne Oleksandr Usyk qui ne disputait alors que son troisième combat dans cette catégorie. Et grâce à une décision à l’unanimité des juges, le virevoltant gaucher est devenu le nouveau champion du monde à quelques jours du combat tant attendu entre Deontay Wilder et Tyson Fury pour la ceinture WBC le 9 octobre prochain.

Dans la foulée de sa défaite devant son public, Anthony Joshua a publié une photo avec son bourreau du soir avant de prendre la parole sur ses réseaux sociaux. Sur son compte Twitter , le boxeur britannique a tenu à garder la tête haute en faisant savoir que ce n’était qu’un coup d’arrêt. « Restez positif même si le monde s'écroule devant vous ! Londres, je t'aime et je te remercie à chaque fois ! » . Reste désormais à savoir si une revanche aura lieu entre Oleksandr Usyk et Anthony Joshua.

Keep positive even if the world’s crumbling in front of you! London I love you & thank you each and every time! pic.twitter.com/GBgF7e5hcm