Boxe : Tyson Fury allume Deontay Wilder !

Publié le 24 septembre 2021 à 21h35 par A.C.

Tyson Fury s’est totalement lâché au sujet de Deontay Wilder, qu’il affrontera le 9 octobre prochain à Las Vegas.

La pression monte ! Après un match nul et une victoire de Tyson Fury, voilà une troisième chance pour Deontay Wilder de revenir au sommet. L’Américain a perdu sa ceinture de champion du monde WBC des poids-lourds en février 2020 face à un Fury impérial, mais avait notamment accusé son adversaire de l’avoir drogué, d'avoir mis des poids dans ses gants et a viré tout son staff après que son coach ait demandé l’arrêt de la rencontre. Désormais, il pourra enfin montrer si cette défaite n’était qu’un simple faux pas, ou s’il est bel et bien fini pour le plus haut niveau, comme certains semblent le penser.

« Pourquoi devrais-je me préparer pour affronter un clochard comme Wilder ? »