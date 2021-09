Omnisport

Boxe : Wilder au top avant d’affronter Fury !

Publié le 24 septembre 2021 à 17h35 par A.C.

Deontay Wilder semble prêt pour le troisième combat qui l’opposera à Tyson Fury et qui se tiendra le 9 octobre prochain à Las Vegas.

En deux semaines, les plus grands noms de la catégorie poids-lourds vont monter sur le ring. Ce samedi, Anthony Joshua va en effet croiser les gants avec Oleksandr Usyk, ancien champion du monde unifié chez les lourds-léger et challenger officiel imposé par la WBO. Le 9 octobre prochain, un autre combat de tout premier choix aura également lieu. Pour la troisième fois de leur carrière, Deontay Wilder et Tyson Fury vont s’affronter à Las Vegas et ce dernier va remettre en jeu la ceinture WBC qu’il avait remporté en février 2020.

« Je me sens incroyablement bien »