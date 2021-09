Omnisport

Boxe : Wilder va changer de stratégie contre Fury !

Publié le 18 septembre 2021 à 19h35 par A.C. mis à jour le 18 septembre 2021 à 19h36

Deontay Wilder semble plus remonté que jamais avant son troisième combat face à Tyson Fury, contre qui il a perdu en 2020.

C’est étrange. Depuis qu’il a perdu sa ceinture de champion du monde WBC on entend beaucoup moins Deontay Wilder, lui qui était pourtant un excellent client pour les médias. L’Américain semble s’être emmuré dans le silence depuis cette défaite face à Tyson Fury en février 2020 et préparerait désormais sa revanche. Car Wilder a l’intention de revenir au top à bientôt 36 ans, pour espérer pourquoi pouvoir prendre la place de Fury et défier Anthony Joshua pour une réunification des titres de champions du monde des poids-lourds.

« Malik Scott a fait un travail formidable avec lui »