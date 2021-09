Omnisport

Boxe : Anthony Joshua donne le ton pour son combat !

Publié le 24 septembre 2021 à 19h35 par Th.B. mis à jour le 24 septembre 2021 à 19h37

Anthony Joshua se mesurera à Oleksandr Usyk samedi soir pour conserver ses ceintures de champion du monde. Et d’après celui que l’on surnomme AJ, l’issue du combat serait déjà scellée.

Samedi soir, dans l’imposant Tottenham Hotspur Stadium, Anthony Joshua remettra ses ceintures de champion du monde des poids lourds face à Oleksandr Usyk. Après avoir surclassé Kubrat Pulev en décembre 2020, Joshua va devoir en faire de même afin de conserver ses ceintures et d’espérer pouvoir se mesurer à Tyson Fury ou Deontay Wilder afin de tenter de devenir le champion du monde incontesté de la catégorie des lourds. Et à quelques heures de sa confrontation face à Usyk, Joshua a prévenu son adversaire et les fans.

« Je vais chercher le K.-O. »