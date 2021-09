Omnisport

Boxe : L’énorme aveu d’Usyk après sa victoire contre Joshua !

Publié le 26 septembre 2021 à 12h35 par Th.B.

Nouveau champion du monde des poids lourds après sa victoire face à Anthony Joshua samedi soir à Londres, Oleksandr Usyk a avoué avoir retenu ses coups à la demande de son entraîneur. Explications.

Alors qu’il a été sacré champion du monde à l’unanimité aux points après décision des juges, Oleksandr Usyk aurait souhaité finir le combat d’une autre manière. C’est en effet ce qu’il a expliqué après avoir remporté son troisième match seulement au sein de la catégorie des poids lourds. Se sentant pourtant prêt à rafler le titre de champion du monde en mettant KO Anthony Joshua, Usyk a révélé que son entraîneur lui a indiqué de suivre le plan et de ne pas se disperser.

« Je n'avais pas pour objectif de le mettre KO car mon entraîneur m'a poussé à ne pas le faire »