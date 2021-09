Omnisport

Boxe : La surprenante déclaration de Tyson Fury après la défaite d’Anthony Joshua…

Publié le 30 septembre 2021 à 10h35 par Th.B.

Comme en 2019 contre Andy Ruiz Jr, Anthony Joshua a une nouvelle fois perdu ses ceintures de champion chez les lourds face à Oleksandr Usyk. Cependant, Tyson Fury n’a cette fois-ci pas chargé son compatriote britannique. Explications.

Détenteur de la ceinture WBC jusqu’à son troisième combat contre Deontay Wilder le 9 octobre prochain, Tyson Fury a comme beaucoup suivi la confrontation entre Anthony Joshua et Oleksandr Usyk samedi dernier au Tottenham Hotspur Stadium de Londres. Alors qu’il n’avait jusqu’ici disputé que deux combats chez les poids lourds, Usyk a été désigné à l’unanimité par les juges comme étant le vainqueur du duel et s’est donc adjugé les trois ceintures de champion du monde des lourds de Joshua. Fury devait pendant un moment combattre face à Anthony Joshua avant d’être dans l’obligation de retrouver Deontay Wilder et a profité d’une interview pour la radio britannique afin d’évoquer l’échec de celui qui est surnommé AJ .

« Étais-je absolument blessé qu'il ait gagné ? Oui, je l'ai été »