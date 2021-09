Omnisport

Boxe : Yoka juge la défaite de Joshua contre Usyk !

Publié le 28 septembre 2021 à 15h35 par A.C.

Tony Yoka a analysé la récente défaite d’Anthony Joshua contre Oleksandr Usyk, devenu le nouveau champion du monde WBA, WBO et IBF des poids-lourds.

C’est la grande surprise du week-end. Alors que tout le monde le voyait déjà affronter Tyson Fury en 2022, pour une réunification des ceintures de champion du monde des poids-lourds, Anthony Joshua a tout perdu. Face à Oleksandr Usyk, le Britannique n’a jamais semblé pouvoir garder ses titres WBA, WBO et IBF, surclassé dans tous les secteurs pas son adversaire. Dans l'entourage de Tyson Fury, on a d’ailleurs commencé à émettre des gros doutes concernant un possible combat contre Joshua. « Je ne vois pas cela se produire maintenant » a déclaré Franck Warren, co-promoteur de Fury, lors d’un entretien accordé à la BBC . « Le combat pour l'unification des titres poids-lourds était là, un si grand combat. C’est un véritable crève-cœur ».

« Usyk nous a donné une très belle leçon de boxe »