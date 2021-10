Omnisport

Boxe : Joyce veut récupérer la médaille d’or perdue face à Yoka !

Publié le 1 octobre 2021 à 20h35 par A.C.

Joe Joyce, défait par Tony Yoka en finale des Jeux olympique de Rio de Janeiro en 2016, a réagi à l’énorme polémique frappant la boxe.

Fierté de la boxe française, Tony Yoka a-t-il vraiment mérité la médaille d’or à Rio de Janeiro, lors des Jeux olympiques 2016 ? Le rapport McLaren a récemment révélé l’existence d’un système de tricherie qui pourrait bien concerner le boxeur tricolore et plusieurs de ses combats, dont la finale des JO face à Joe Joyce ! Lors d’un entretien accordé au Parisien ce vendredi, Souleymane Cissokho a réagi à cette polémique, lui qui est également visé par ces soupçons de tricherie « Ces médailles, on les mérite et personne ne nous les a données » a lancé celui qui a remporté la médaille de bronze à Rio. « Nous n’avons jamais triché et jamais rien volé ».

« J’ai toujours fermement pensé que j’étais le vainqueur du combat contre Tony Yoka et que je méritais la médaille d’or »