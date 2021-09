Omnisport

Boxe : Le clan Yoka répond à l’énorme polémique des JO !

Publié le 30 septembre 2021 à 20h35 par T.M.

Suite à une affaire de corruption, Tony Yoka pourrait perdre son titre de champion olympique acquis en 2016 à Rio. De quoi faire réagir John Dovi, alors manage de l’équipe de France lors de cet événement.

Désormais professionnel, Tony Yoka s’était révélé aux yeux du grand public en 2016, en remportant l’or olympique à Rio. Toutefois, le Français pourrait aujourd’hui perdre ce titre. En effet, le monde de la boxe est actuellement secoué par une énorme polémique. Une enquête de la presse anglaise soulève une affaire de corruption lors des Jeux Olympiques 2016 concernant les décisions de certains arbitres. Et le résultat de la finale de Tony Yoka face à Joe Joyce pourrait notamment être inverser.

« Je n’y crois pas »