Boxe : Usyk, Joshua... Tony Yoka est prêt à affronter le top mondial !

Publié le 28 septembre 2021 à 13h35 par A.C. mis à jour le 28 septembre 2021 à 14h02

Après sa victoire du Petar Milas à Roland-Garros, Tony Yoka regarde toujours plus vers le top mondial de la catégorie poids-lourds.

Les petits combats, c’est terminé pour Tony Yoka. A 29 ans, le boxeur français veut passer à la vitesse supérieure et il vise désormais le top 10 de la catégorie poids-lourds, avec notamment des adversaires comme Dillian Whyte ou Joe Joyce, qui n’est autre que l’homme contre lequel il avait remporté la médaille d’or aux Jeux Olympique de Rio de Janeiro. « Je suis impatient de pouvoir franchir une grande étape. Je suis un peu tanné de ces combats. Je veux réellement combattre quelqu’un dans le top 10. Je veux affronter Joe Joyce ! » avant assuré Yoka, lors d’un entretien accordé au magazine The Ring . « Je suis tanné de combattre des gars qui sont derrière moi dans les classements. Je veux combattre les gars qui sont au top. Je suis prêt pour affronter n’importe qui ! ». Ça tombe bien, la récente victoire de Oleksandr Usyk sur Anthony Joshua pourrait bien l’aider...

« En voyant ça, je me dis que j'ai toutes mes chances, que je ne suis pas loin du tout »