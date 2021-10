Omnisport

Boxe : Le clan Yoka se prononce sur la polémique des Jeux Olympiques !

Publié le 5 octobre 2021 à 14h35 par T.M.

Face à la polémique actuellement concernant la boxe aux Jeux Olympiques, Joe Joyce estime que le titre olympique de Tony Yoka doit lui revenir. Avocat du Français, Arnaud Péricard a tenu à répondre.

Alors que Tony Yoka gravit peu à peu les échelons pour aller se battre pour un titre de champion du monde, le boxeur français peut actuellement se targuer d’être champion olympique. En effet, en 2016, il s’est imposé à Rio, battant en finale Joe Joyce. Toutefois, actuellement, ce titre fait polémique puisque qu’une affaire de corruption a éclaté concernant l’arbitrage de plusieurs rencontres, dont cette finale entre Yoka et Joyce. Ainsi, le verdict pourrait être inversé et le Britannique estime d’ailleurs que cette médaille d’or doit lui revenir : « Je suis triste de voir qu’il y a de la corruption dans le sport et particulièrement dans le mien, la boxe que j’aime. J’ai toujours fermement pensé que j’étais le vainqueur du combat contre Tony Yoka et que je méritais la médaille d’or ».

« Cela met l'athlète dans une situation inconfortable »