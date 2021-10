Omnisport

Boxe : Klitschko est persuadé que Joshua va se relever !

Publié le 1 octobre 2021 à 22h35 par A.C.

Anthony Joshua a perdu ses ceintures de champion du monde WBO, WBA et IBF face à Oleksandr Usyk et certains se demandent désormais de quoi va être faite sa carrière...

Qu’est ce qui va se passer dans la catégorie poids-lourds ? Le programme était tout tracé, puisque Anthony Joshua et Tyson Fury devaient battre leurs adversaires respectifs avant de se retrouver en 2022 dans un double-combat pour la réunification des titres poids-lourds. La défaite de Joshua face à Oleksandr Usyk vient toutefois tout remettre en question ! L’Ukrainien est désormais maitre de son destin et si le clan Joshua réclame une revanche, lui semble plutôt penser à un face-à-face avec Fury. « Tyson Fury a la quatrième ceinture principale en ce moment » a tout récemment annoncé Usyk. « Bien sûr, j'aimerais beaucoup avoir ce match d'unification parce que dans la catégorie des poids super lourds, cela n'est pas arrivé depuis une trentaine d'années, si je ne me trompe pas ».

« Joshua n’est absolument pas fini, reste à voir comme il affrontera ce défi »