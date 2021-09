Omnisport

Boxe : Wilder, Fury... Le clan Joshua a choisi son camp !

Publié le 30 septembre 2021 à 18h35 par A.C.

Eddie Hearn, le puissant promoteur d’Anthony Joshua, s’est exprimé au sujet du futur combat entre Deontay Wilder et Tyson Fury.

L’horloge tourne ! Après avoir vu Anthony Joshua perdre ses ceintures de champions du monde WBO, WBA et IBF des poids-lourds face à Oleksandr Usyk, les fans de boxe auront la chance d’assister à un autre gros face-à-face. Pour la troisième fois de leur carrière, Tyson Fury et Deontay Wilder vont recroiser les gants, avec le premier qui remettre en jeu la ceinture de champion du monde WBC, qu’il a arrachée à l’Américain en février 2020. Le Gispy King semble d’ailleurs plus que motivé, qualifiant sur la BBC son prochain adversaire de « poids lourd le plus dangereux du monde ».

« Je ne vois pas Fury perdre un seul round, mais une simple petite erreur et tout est fini »