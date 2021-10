Omnisport

Boxe : L’improbable requête de Tyson Fury à Anthony Joshua !

Publié le 8 octobre 2021 à 17h35 par Th.B.

Battu face à l’imprévisible Oleksandr Usyk à la fin du mois de septembre, Anthony Joshua a été interpellé par Tyson Fury dans la presse qui a révélé lui avoir proposé ses services de coach pour son match de revanche face à l’Ukrainien.

Le 25 septembre dernier, au Tottenham Hotspur Stadium, Anthony Joshua s’inclinait sur ses terres face à Oleksandr Usyk qui n’avait pourtant disputé que deux combats dans la catégorie des poids lourds. Battu par décision unanime des juges, l’Anglais a donc cédé ses ceintures de champion à l’Ukrainien en attendant la revanche entre les deux boxeurs qui n’a pas encore été planifiée entre les deux équipes de promoteurs. Sur le point de se mesurer une troisième fois à Deontay Wilder à Las Vegas le 9 octobre prochain, Tyson Fury a profité de la promotion du combat pour envoyer un petit tacle bien senti à Anthony Joshua.

« Je lui ai offert mes services vous savez, pour que je l’entraîne pour son match revanche »