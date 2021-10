Omnisport

Boxe : Une date déjà fixée pour la revanche entre Usyk et Joshua ?

Publié le 7 octobre 2021 à 22h35 par A.C.

Après la défaite du 25 septembre dernier, Anthony Joshua et Oleksandr Usyk vont se rencontrer en 2022 pour la revanche.

Certains pourraient penser que c’est une grosse surprise. Pourtant, force est de constater que Oleksandr Usyk a véritablement surclassé Anthony Joshua. L’Ukrainien, qui est monté de la catégorie des lourds-légers, a livré un match proche de la perfection tactique et a donc logiquement annihilé son adversaire. Rapidement, après sa défaite, Joshua a annoncé vouloir une revanche pour espérer pourvoir récupérer les titres WBA, WBO et IBF pour la deuxième fois de sa carrière. Si Usyk a un temps semblé lorgner la ceinture WBC de Tyson Fury, cette revanche devrait bel et bien avoir lieu.

« Oui, je pense que mars ou avril est la période la plus probable »