Boxe : Wilder fait monter la pression avant d’affronter Fury !

Publié le 6 octobre 2021 à 23h35 par A.C.

Deontay Wilder semble plus remonté que jamais avant d’affronter Tyson Fury pour la troisième fois de sa carrière.

Face à Oleksandr Usyk le 25 septembre dernier, Anthony Joshua a perdu ses titres WBO, WBA et IBF et a remis totalement en cause tous les projets qui semblaient se mettre en place pour 2022. Car l’année prochaine, le Britannique était censé affronter son compatriote Tyson Fury pour une réunification des ceintures poids lourds inédite... qui ne devrait donc pas avoir lieu. Mais on va maintenant savoir si de l’autre côté, Fury arrivera à garder son titre ! Ce 9 octobre, il va en effet rencontrer pour la troisième fois de sa carrière Deontay Wilder, le même à qui il avait arraché la ceinture de champion du monde WBC en février 2020.

« Samedi soir sera une soirée spéciale, je pense que les fans vont se régaler »