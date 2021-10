Omnisport

Boxe : L’énorme punchline de Fury sur Wilder !

Publié le 6 octobre 2021 à 20h35 par A.C.

Tyson Fury a lancé une nouvelle pique à son futur adversaire, Deontay Wilder.

Le grand jour approche ! Dans la nuit de samedi à dimanche prochain, on assistera au troisième combat entre Deontay Wilder et Tyson Fury, qui remettra en jeu la ceinture de champion du monde WBC qu’il avait remportée en février 2020. Les deux hommes sont à Las Vegas depuis quelques jours et ne cessent d’accorder des interviews, dans lesquelles ils jouent à celui qui détruit le mieux l'autre. A ce jeu-là, il y en a un qui a une légère avance...

« Ça doit être fou d’être obsédé par un homme comme moi »