Boxe : Fury ne veut pas faire la même erreur que Joshua avec Wilder !

Publié le 5 octobre 2021 à 23h35 par A.C.

Tyson Fury, qui a fêté ses 33 ans le 12 aout dernier, sait que son combat face à Deontay Wilder sera crucial pour la suite de sa carrière.

Tout le monde s’attendait à voir un combat 100% britannique pour la réunification des titres poids lourds. Anthony Joshua arborait en effet les ceintures WBO, WBA et IBF, tandis que Tyson Fury avait la seule qui lui manquait, avec la ceinture WBC. Tout ce petit projet est toutefois tombé à l’eau à cause d’un homme : Oleksandr Usyk. Ce dernier a livré une véritable masterclass face à Joshua chez lui, au Tottenham Hotspur Stadium, lui ravissant donc ses trois titres de champion du monde et se positionnant comme une nouvelle force de cette catégorie poids lourds.

« Face à Wilder, je ne ferai pas la même erreur que Joshua »