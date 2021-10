Omnisport

Boxe : Joshua, Whyte… Le promoteur de Fury évoque ses derniers défis avant sa retraite !

Publié le 12 octobre 2021 à 15h35 par Th.B.

S’occupant de la promotion des combats de Tyson Fury, Frank Warren s’est livré sur les prochaines confrontations du Gypsy King, qui se comptent sur les doigts d’une main et pourraient voir des duels face à Dillian Whyte et Anthony Joshua.

De retour à son apogée après une descente aux enfers et de sérieux problèmes dépressifs en 2016, Tyson Fury a montré au monde de la boxe qu’il était unique en offrant un spectacle de grande envergure lors de la trilogie de combats face à Deontay Wilder pour la ceinture WBC. Samedi soir à Las Vegas, The Gypsy King a pris le meilleur sur The Bronze Bomber en l’envoyant au tapis au 11ème round. À présent, Fury disposerait devant lui de quatre combats avant un potentiel départ à la retraite d’après son promoteur Frank Warren qui a évoqué la suite à la radio anglaise.

« Il veut cinq autres combats, qui seront quatre maintenant, et ensuite il décidera ce qu'il veut faire »