PSG : Voilà la solution pour remplacer Kylian Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très décevant mercredi dernier en demi-finale aller de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, Kylian Mbappé n'a pas semblé à son aise en position d'attaquant de pointe. Et Alain Roche propose de le repositionner à gauche pour le match retour mardi soir au Parc des Princes, en le remplaçant dans l'axe par Gonçalo Ramos.

C'est un fait, le PSG n'a pas fait son meilleur match de l'année mercredi dernier sur la pelouse du Borussia Dortmund, en demi-finale aller de la Ligue des Champions (défaite 1-0). Un pâle prestation à l'image de Kylian Mbappé qui, dans cette position d'attaquant axial, n'a eu que très peu de ballons dangereux à se mettre sous la dent. Alain Roche, ancien joueur et dirigeant du PSG, décrypte le match du capitaine de l'équipe de France dans les colonnes du Parisien .

Mbappé bloqué contre Dortmund

« Mbappé n’a pas pu se défaire de l’étau créé par la défense centrale et Emre Can, il a besoin de liberté et ne peut pas jouer qu’en pivot. Après, si Dembélé marque sur la reprise en retrait (80e), si Mbappé puis Hakimi ne touchent pas le poteau (52e)… Même si ça a pris du temps, ils se sont quand même créé des occasions, ça veut dire qu’ils ont su se sortir de l’étau », indique Alain Roche, qui proposer une alternative à Mbappé pour occuper le poste d'avant-centre au PSG.

« Avec Ramos, il y aura un avantage autre sur des centres »