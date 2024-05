Désillusion pour l’ASSE, l’entraîneur lâche un coup de pression

Arnaud De Kanel

C'était l'occasion ou jamais. Alors que le SCO Angers avait concédé le match nul, l'ASSE pouvait valider sa montée en Ligue 1 en battant QRM, avant-dernier de Ligue 2. Mais les Verts sont passés à côté de leur sujet et ils se sont inclinés. Cette défaite les envoie en play-offs et elle n'est forcément pas du goût de l'entraineur Olivier Dall'Oglio, extrêmement déçu par le match de ses joueurs.

Le chemin de croix ne fait que commencer pour l'ASSE. Suite à leur défaite sur la pelouse de QRM, les Verts devront passer par les play-offs avant de retrouver le 16ème de Ligue 1 sur une double confrontation en cas de victoire vendredi prochain. Olivier Dall'Oglio n'a pu cacher sa déception devant les journalistes.

«On a beaucoup de regrets»

« Oui bien-sûr que je suis déçu, comme les joueurs. On avait l’occasion de faire quelque chose et on ne l’a pas réalisé. Maintenant, il faudra passer la frustration et passer à autre chose parce qu’on a encore quelque chose à jouer. On a beaucoup de regrets, c’est normal. Quand on fait le bilan sur les trois derniers matchs, on peut clairement avoir des regrets. Maintenant, on est aussi l’ASSE, on a des valeurs et il faudra les montrer », a déclaré le coach de l'ASSE en conférence de presse avant de regretter le manque de réalisme de son équipe.

«Je ne vais pas cibler certains joueurs mais...»