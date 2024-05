Le PSG a proposé un contrat qui «fait peur»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Dès son départ à la retraite en 2015, Zoumana Camara s'est vu proposer une reconversion immédiate de la part de la direction du PSG, qui souhaitait pérenniser sa collaboration avec l'international français. Et alors qu'il dirige depuis trois ans les U19 du club de la capitale, Camara revient sur ses craintes de début...

Joueur du PSG de 2007 à 2015, Zoumana Camara a été l'un des rares à vivre la bascule avec l'arrivée du Qatar en 2011 et le changement de monde du club francilien. Un changement auquel il a malgré tout survécu, puisque l'ancien défenseur central n'a pris sa retraite de joueur qu'à l'été 2015. D'ailleurs, dans la foulée, la direction du PSG n'a pas hésité une seconde à continuer l'aventure avec Camara en lui proposant une reconversion : intégrer le staff de Laurent Blanc sur le banc parisien.

« Ça m'a fait peur au début »

Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE , Zoumana Camara raconte cette période : « Ça m'a fait peur au début... Quand tu arrêtes, tu as l'impression d'arrêter quelque chose que tu maîtrises depuis vingt ans. Et là, un mois après, tu repars de zéro... Ça s'est fait progressivement. Laurent Blanc m'avait d'abord donné une totale liberté, m'a laissé me situer sans me donner de tâche précise. Je ne voulais pas être l'animateur », indique celui que l'on surnommait Papus . Et l'ancien défenseur du PSG a ensuite continué sa mission après le limogeage de Laurent Blanc, en 2016.

« J'essayais d'être utile aux entraîneurs »