Omnisport

« lesmeneurs.fr », la nouvelle plateforme incontournable de l’innovation !

Publié le 12 octobre 2021 à 12h11 par Alexis Bernard

A l’initiative de Bpifrance, une toute nouvelle plateforme de mise en relation voit le jour aujourd’hui : « lesmeneurs.fr ». Un moyen original et efficace pour connecter le monde du sport à celui de l’entreprise au travers d’un leitmotiv commun : l’innovation. Présentation.

« Bpifrance est un facilitateur qui permet une mise en relation entre sport et entreprise comme rarement un acteur n’a pu le faire jusqu’à maintenant ». Les mots de Pierre Ferracci, président du Paris Football Club et dirigeant du groupe Alpha sont aussi forts que simples pour décrire l’action de la banque publique d’investissement. Depuis de nombreuses années, Bpifrance est en effet devenu le lien essentiel entre les clubs sportifs et l’univers entrepreneurial. Et pour aller plus loin dans cette connexion toujours plus importante, Patrice Bégay (Directeur Exécutif Communication et Bpifrance Excellence) et ses équipes ont lancé la campagne des « Meneurs ». Un an après son lancement, et son succès, c’est un tout nouveau projet qui voit le jour. Une plateforme de mise en relation du monde sportif à celui de l’entreprise. Son nom : lesmeneurs.fr .



« Au sein de Bpifrance, nous avons lancé une réflexion pour accompagner la transformation par l’innovation de nos cinquante-cinq clubs sportifs partenaires , explique Patrice Bégay, Directeur Exécutif Communication et Bpifrance Excellence. Et créer par la même occasion une émulation entre tous les acteurs de l’écosystème sportif français. Par notre expertise dans l’innovation, il était logique d’aborder le sujet de l’innovation dans le sport, avec ambition d’être le relai d’information et de mise en relation entre le monde sportif et celui des entreprises, et ainsi assurer le mariage entre excellence entrepreneuriale et performance sportive. C’est pour ces raisons que nous avons conçu notre plateforme www.lesmeneurs.fr. C’est un outil simple et rapide pour générer des interactions entre tous les acteurs de l’innovation dans le sport, que nous invitons à se réunir au sein d’un Club Experts des Meneurs. Notre ambition est de s’appuyer sur nos cinquante-cinq clubs comme levier de diffusion de l’innovation dans nos territoires, cette notion d’ancrage territoriale étant très importante à nos yeux. »

La prochaine référence de l’écosystème sportif

A partir d’aujourd’hui, lesmeneurs.fr vont permettre à tous les acteurs de l’écosystème sportif proposants des solutions innovantes de pouvoir être référencer et de proposer ses services. Aucun outil de cette envergure n’existe et Bpifrance innove encore une fois en jouant son rôle de connecteur entre deux mondes qui se ressemblent et s’assemblent si bien. Outre sa fonctionnalité de mise en relation, lesmeneurs.fr proposeront également différents types de contenus autour de l’innovation. Articles, podcasts, vidéos ou encore études : la plateforme parlera, transpirera, vibrera et vivra innovation !



Pour s’inscrire, il suffit de se rendre sur lesmeneurs.fr et de proposer sa candidature.