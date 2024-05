PSG : Avant le choc, il fait un terrible constat

Jean de Teyssière

Le PSG s'apprête à jouer le match le plus important de sa saison. Face au Borussia Dortmund ce mardi au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique devront remonter un handicap d'un but, à cause de leur défaite au match aller (0-1). Mais surtout, les coéquipiers de Kylian Mbappé devront se dépouiller sur le terrain, car lors de la première manche, ils ont couru 10 kilomètres de moins que leurs adversaires...

Le PSG ne doit pas rater le rendez-vous du 1er juin. À cette date aura lieu la finale de la Ligue des Champions, qui se disputera à Wembley. Si les hommes de Luis Enrique veulent y participer, ils devront sortir le grand jeu ce mardi face à Dortmund, lors des demi-finales retour.

Dortmund prêt pour le choc !

Le match de mardi entre le PSG et le Borussia Dortmund comptera pour la demi-finale retour de la Ligue des Champions. Au match aller, les Borussen s'étaient imposés 1-0 grâce à un but de Niclas Fullkrug, permettant à ses coéquipiers d'aborder plus sereinement le choc. Surtout que ce week-end, ils ont étrillé Augsbourg 5-1 pendant que le PSG se reposait. Le repos sera d'ailleurs l'une des clés de ce match, surtout si le PSG ne veut pas revivre la désillusion du match aller.

«Dortmund - PSG ? 10 kilomètres d’écart entre les deux équipes»