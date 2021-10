Omnisport

Boxe : L’énorme déclaration du promoteur de Tyson Fury sur son héritage !

Publié le 15 octobre 2021 à 21h35 par Th.B.

Promoteur de Tyson Fury, Frank Warren a tenu à demander à ce que du respect soit mis sur le nom de son client en raison de sa capacité à renverser les champions tout au fil de sa carrière.

Au terme d’une trilogie qui a mis des étincelles dans les yeux des fans inconditionnels du noble art, Tyson Fury a pris le meilleur sur Deontay Wilder à deux reprises lors des deuxième et troisième combats. De quoi conforter son titre de champion du monde WBC et de grand boxeur selon son promoteur Frank Warren qui n’a pas manqué de retracer son parcours et ses succès face à Wladimir Klitschko et Wilder qui ne cessaient de réussir à défendre leurs ceintures avant de se mesurer à celui qui est surnommé The Gypsy King.

« S'il y a encore des doutes sur sa place dans l'histoire parmi les meilleurs… »