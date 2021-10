Omnisport

Boxe : Le clan Tyson Fury se lâche sur Anthony Joshua et évoque un combat !

Publié le 12 octobre 2021 à 13h35 par Th.B.

Sorti victorieux de la trilogie de combats face à Deontay Wilder à deux reprises et ayant concédé le nul lors de la première confrontation, Tyson Fury est plus que jamais champion du monde WBC. Et son promoteur Frank Warren s’est payé Anthony Joshua à propos d’un combat entre les deux britanniques à l’avenir pour le titre de champion incontesté.

Bien qu’il soit allé par deux reprises au tapis lors du quatrième round dans la nuit de samedi à dimanche à Las Vegas, Tyson Fury a nettement pris le dessus sur Deontay Wilder qui a fini par céder au 11ème round après avoir été dépassé par la boxe tonique du Gypsy King qui a alors conservé sa ceinture WBC de champion du monde des poids lourds. À présent, Tyson Fury pourrait patiemment attendre la revanche entre Anthony Joshua et Oleksandr Usyk afin de tenter un combat pour définir le champion du monde incontesté de la catégorie. Son promoteur a profité d’une interview à la radio britannique pour se lâcher sur Anthony Joshua et s’enflammer pour son poulain.

« Pour moi, il le bat dans tous les domaines »