Boxe : Tyson Fury répond à Zlatan Ibrahimovic pour son combat face à Deontay Wilder !

Publié le 9 octobre 2021 à 20h35 par Th.B.

Interpellé par Zlatan Ibrahimovic avant son combat face à Deontay Wilder dans la nuit de samedi à dimanche qui aura lieu à Las Vegas, Tyson Fury a tenu à remercier l’attaquant du Milan AC pour ses encouragements.

« Continue à écrire l’histoire, les gens t’admirent, tu es une inspiration pour tout le monde. Alors continue à faire ce que tu fais. Reste toi-même, c'est le plus important et accorde moi une faveur. Vas-y, danse sur le ring et fais ce que tu as à faire. Ramène la ceinture à la maison et continue d’aller de l'avant, à te battre, à pousser. Je te souhaite le meilleur. Prends soin de toi et je vais te regarder, alors donne moi du plaisir. Prends soin de toi ». Visiblement apprécié de la communauté sportive comme en atteste le message de Zlatan Ibrahimovic à son égard, Tyson Fury n’a pas manqué de remercier l’attaquant du Milan AC et star planétaire du football à quelques heures du début de son combat face à Deontay Wilder à Las Vegas dans la nuit de samedi à dimanche.

« Les lions mangent d’abord. Merci Zlatan ! »

En effet, Tyson Fury se mesurera cette nuit pour la troisième fois à Deontay Wilder après un match nul et une victoire de Fury en février 2020. En cas de résultat favorable, The Gypsy King conservera sa ceinture WBC de champion du monde des poids lourds. Et par l’intermédiaire de son compte Twitter , Fury n’a pas manqué de communiquer ses remerciements à Zlatan Ibrahimovic pour son discours encourageant à l’approche de son combat. « Les lions mangent d’abord. Merci Zlatan ! #FuryWilder3 » .