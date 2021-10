Omnisport

Hockey sur Glace : Boxers de Bordeaux, la jeunesse pour servir l'avenir !

Publié le 15 octobre 2021 à 19h16 par La rédaction mis à jour le 15 octobre 2021 à 20h16

Nouvelle saison et nouveau projet pour les Boxers de Bordeaux, incontournable écurie de la Ligue Magnus. Avec un effectif qui fait confiance à la jeunesse, le club de Thierry Parienty continue également de construire son avenir avec Bpifrance. Présentation.

Au sortir d’une saison 2020-2021 marquée par le Covid et les nombreux impacts sur le monde du sport, les Boxers de Bordeaux ont écrit un nouveau projet. Un budget plus « prudent » et un accent de jeunesse sur l’effectif, Thierry Parienty, le président du club, est gorgé de confiance : « On voulait s’inscrire dans la formation pour permettre aux jeunes de pouvoir évoluer aussi en Ligue Magnus et de pouvoir s’inscrire avec nous dans la durée. C’est Stéphane Tartari, le manageur, qui reprend ce dossier formation, cette colonne vertébrale. Avec lui, beaucoup de joueurs actuels qui vont intervenir auprès des jeunes. C’est un partage très important pour nous, pour pouvoir avoir une identité club ».

Une œuvre de l’artiste Mosko offerte aux Boxers