Boxe : Le promoteur de Wilder annonce un retour… contre Anthony Joshua ?

Publié le 14 octobre 2021 à 12h35 par La rédaction

Battu par Tyson Fury et blessé lors de la confrontation au doigt, Deontay Wilder devrait revenir sur les rings au printemps prochain. Et un combat face à Anthony Joshua ne quitterait pas les pensées de l’Américain selon son promoteur.

À l’instar d’Anthony Joshua qui a perdu ses ceintures de champion du monde des poids lourds face à Oleksandr Usyk le 25 septembre dernier, Deontay Wilder s’est lui aussi une nouvelle fois incliné à Las Vegas devant Tyson Fury. The Bronze Bomber n’a donc pas pu récupérer son ancienne ceinture WBC de champion chez les lourds et s’est au passage cassé un os de son doigt lors du combat. Son promoteur a donné des nouvelles de l’opération qui aura lieu la semaine prochaine et de son retour sur les rings avec en tête un potentiel combat face à Anthony Joshua.

Deontay Wiider est toujours intéressé par un combat face à Anthony Joshua !