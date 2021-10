Moto

Moto GP : Fabio Quartararo s'enflamme totalement après son sacre !

Publié le 25 octobre 2021 à 9h35 par A.M.

Premier pilote français à décrocher le titre mondial en Moto GP, Fabio Quartararo savoure cet exploit et reconnaît qu'il en plein rêve.

Possédant une belle avance au classement général à trois courses de la fin de la saison, Fabio Quartararo a toutefois raté les qualifications du Grand Prix d'Emilie-Romagne et s'élançait que 15e pendant que son principal rival, Francesco Bagnaia, partait en pole position. L'objectif du pilote français était donc de limiter la casse en remontant en classement et concéder le moins de points possibles sur la Ducati de l'Italien. Mais Fabio Quartararo a fait bien mieux puisqu'il a réussi à décrocher le titre mondial, ce qui semblait difficilement accessible dès cette course compte tenu du fait qu'il ne devait pas concéder plus de deux points à Francesco Bagnaia. Mais ce dernier a cédé sous la pression de Marc Marquez et alors qu'il était en tête, il a chuté à cinq tours de l'arrivée. Plus rien ne pouvait arriver à Fabio Quartararo, assuré de décrocher le titre si le pilote Ducati ne terminait pas la course. Sur sa Yamaha, Quartararo devient donc le premier français à devenir Champion du monde de Moto GP. Et il ne cache pas sa fierté.

«C’est un rêve que j’ai depuis que j’ai commencé la moto»