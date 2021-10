Omnisport

Boxe : Nouveau rebondissement pour Tyson Fury !

Publié le 21 octobre 2021 à 23h35 par A.C.

Vainqueur de Deontay Wilder le 9 octobre dernier, Tyson Fury va devoir changer ses plans pour l’année 2022.

En battant Deontay Wilder pour la deuxième fois de suite, Tyson Fury a clos la trilogie et garde donc la ceinture de champion du monde WBC des poids lourds. Mais maintenant ? La plupart des observateurs semble toujours rêver d’un choc 100% britannique avec Anthony Joshua, qui n’a toutefois plus aucune ceinture mondiale ! Ainsi, un combat de réunification contre Oleksandr Usyk pourrait prendre forme, mais la WBC ne l’entend pas ainsi. Plusieurs médias en Angleterre ont en effet annoncé que la World Boxing Council va obliger Fury à combattre son challenger officiel, qui n’est autre que son compatriote Dillian Whyte.

Whyte se blesse à l’épaule