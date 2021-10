Omnisport

Boxe : Anthony Joshua répond à l’improbable requête d’entraînement de Tyson Fury !

Publié le 27 octobre 2021 à 12h35 par Th.B.

Alors que Tyson Fury a récemment révélé avoir proposé ses services à Anthony Joshua afin de le préparer pour sa revanche face à Oleksandr Usyk, celui qui est surnommé AJ a fait le point sur ce processus.

Le 25 septembre dernier, Anthony Joshua s’inclinait face à Oleksandr Usyk et cédait alors ses ceintures de champion au boxeur ukrainien. Courant 2022, une revanche aura lieu entre les deux poids lourds pour que Joshua ait une chance de récupérer ses anciens biens. À la suite du combat et en marge du sien qu’il a remporté face à Deontay Wilder, Tyson Fury avait confié à FOX Sports qu’il serait prêt à entraîner Anthony Joshua pour sa revanche face à Oleksandr Usyk. « Je pense que si j’entraîne Anthony Joshua pour le match contre Usyk, il gagnera certainement le combat. Je lui ai offert mes services vous savez, pour que je l’entraîne pour son match revanche. Et je vous garantis qu’il gagnerait ! Je le ferais se battre comme un grand homme. »

« Tyson peut certainement venir et me regarder m'entraîner, à 100% »