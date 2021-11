Omnisport

Boxe : Andy Ruiz Jr glisse un conseil à Oleksandr Usyk !

Publié le 3 novembre 2021 à 14h35 par A.C.

Comme Andy Ruiz Jr avant lui, Oleksandr Usyk a réussi à battre Anthony Joshua et lui ravir ses ceintures de champion du monde WBO, WBA et IBF des poids lourds.

Alors qu’on le réputait invincible, Anthony Joshua a perdu, par deux fois. La première a été un véritable choc, puisque le golden boy britannique est tombé face à un Andy Ruiz Jr méconnu du grand public et au physique quelque peu ingrat. Joshua s’est toutefois rattrapé en récupérant ses titres WBO, WBA et IBF seulement quelque mois après... avant de les reperdre au début du mois d’octobre. Cette fois, c’était différent. En face de lui, Joshua a trouvé un incroyable Oleksandr Usyk, qui lui a infligé une véritable leçon tactique et qui l’a clairement surclassé sur toute la durée du combat, le laissant une nouvelle fois sans aucun titre.

« Je ne veux pas qu’il fasse les mêmes erreurs que j’ai pu faire »