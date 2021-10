Omnisport

Boxe : Joshua prêt à tout changer ? La réaction d’Usyk !

Publié le 28 octobre 2021 à 18h35 par A.C.

Oleksandr Usyk s’est exprimé au sujet de la volonté d’Anthony Joshua de changer de préparation, afin de pouvoir revenir au top pour leur revanche.

Il est l’homme de cette fin d’année. Venu des lourds-légers et peu connu par le grand public, Oleksandr Usyk a surpris pas mal de monde en disposant d’Anthony Joshua en septembre dernier et lui prenant ses ceintures WBO, WBA et IBF. C’est surtout la manière qui a impressionné, puisque l’Ukrainien a clairement surclassé son adversaire, lui infligeant une véritable leçon tactique. Joshua aura toutefois une chance de se rattraper, puisqu’il aura sa revanche contre Usyk, puisqu’on parle d’un combat courant printemps prochain.

Usyk suit le feuilleton Joshua