Omnisport

Boxe : Quand Tyson Fury utilise Manchester United pour tacler Deontay Wilder !

Publié le 9 novembre 2021 à 20h35 par Th.B.

Défait par le voisin de City samedi (2-0), Manchester United n’a vraiment pas fait vibrer Tyson Fury. Le champion du monde WBC s’en est pris aux Red Devils en se servant de Deontay Wilder.

Vainqueur de Deontay Wilder lors des deux dernières confrontations entre les deux boxeurs, Tyson Fury est originaire de Wythenshawe, un district situé au sud de Manchester. Alors forcément, The Gypsy King est un fervent supporter des Red Devils de Manchester United. De quoi irriter le champion du monde WBC des poids lourds lorsqu’il a témoigné de la défaite de United dans le derby de Manchester face à City samedi (2-0). L’occasion pour Tyson Fury de recadrer les joueurs de Manchester United en prenant Deontay Wilder comme exemple.

« United a subi une pire raclée que ce que Wilder a pu prendre lors de tous ses combats contre moi »