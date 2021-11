Foot - Manchester United

Manchester United : Cristiano Ronaldo déjà agacé en interne ?

Publié le 8 novembre 2021 à 11h40 par La rédaction

Manchester United a connu un nouveau gros échec ce samedi en s'inclinant contre Manchester City (2-0). La défaite de trop pour Cristiano Ronaldo qui commencerait à s'alarmer sur le niveau global de l'équipe.