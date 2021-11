Foot - Mercato

Mercato : Cristiano Ronaldo a déjà tout prévu pour son avenir !

Publié le 7 novembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Cristiano Ronaldo a fait le choix cet été de troquer la vie turinoise afin de retrouver Manchester United. Et pour ce qui est de la suite, le Portugais aimerait prendre sa retraite dans le nord de l’Angleterre.

De retour dans le nord de l’Angleterre à l’intersaison, où il a passé six saisons entre 2003 et 2009, Cristiano Ronaldo a signé à Manchester United du haut de ses 36 ans. Proche du crépuscule de sa carrière, la star portugaise estimerait pouvoir continuer d’évoluer au haut niveau pendant deux ou trois années supplémentaires. Et pour ce qui est de son avenir, tout serait clair dans l’esprit de Cristiano Ronaldo : définitivement s’installer à Manchester.

« L'Angleterre a toujours occupé une place spéciale dans son cœur »