Manchester United : Le beau message de Cristiano Ronaldo avant son retour en Italie !

Publié le 1 novembre 2021 à 23h05 par A.D.

En déplacement à Bergame pour affronter l'Atalanta ce mardi soir, Cristiano Ronaldo va retrouver l'Italie. Une nouvelle qui le comble de bonheur.