Clash : Rooney tacle les stars de Manchester United !

Publié le 29 octobre 2021 à 9h12 par La rédaction mis à jour le 29 octobre 2021 à 9h13

Très agacé par la défaite de Manchester United contre Liverpool, Wayne Rooney est monté au créneau en pointant du doigt les grands noms de l’effectif des Red Devils.