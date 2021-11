Foot - Manchester United

Manchester United : Cristiano Ronaldo répond à ses détracteurs !

Publié le 1 novembre 2021 à 20h50 par A.D.

Giflé par Liverpool il y a une semaine, Manchester United s'est racheté ce samedi face à Tottenham en l'emportant largement. Alors que les Red Devils n'ont pas été épargné par les critiques ces derniers jours, Cristiano Ronaldo a tenu à faire passer un message clair.