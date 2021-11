Foot - Manchester United

Manchester United : Solskjaer annonce un gros coup dur pour Varane

Publié le 5 novembre 2021 à 17h03 par La rédaction

Touché aux ischios mardi contre l'Atalanta Bergame (2-2), Raphaël Varane sera indisponible au moins un mois a annoncé Ole Gunnar Solskjaer ce vendredi.