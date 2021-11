Omnisport

Boxe : Le promoteur de Tyson Fury lâche un surprenant conseil à Anthony Joshua !

Publié le 10 novembre 2021 à 23h35 par Th.B.

Alors qu’il a été dépassé par le rythme d’Oleksandr Usyk le 25 septembre dernier au Tottenham Hotspur Stadium, Anthony Joshua devrait laisser Tyson Fury se mesurer à l’Ukrainien et se mesurer à un autre boxeur selon Bob Arum.

Se devant de défendre ses ceintures de champion du monde des poids lourds IBF, IBO, WBA et WBO, Anthony Joshua s’est incliné devant le virevoltant Oleksandr Usyk qui ne comptait pourtant que deux combats chez les lourds avant ladite confrontation à Londres. Dépassé, Joshua aurait tout à gagner à patienter en se frottant à un autre combattant et à laisser Tyson Fury se mesurer à Usyk selon le clan Fury.

« Sage de ne pas imposer un combat avec Usyk tout de suite »