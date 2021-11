Omnisport

Boxe : Yoka s’enflamme pour son combat contre Takam !

Publié le 17 novembre 2021 à 12h35 par A.C.

Tony Yoka va remonter sur le ring le 15 janvier prochain, afin d’affronter Carlos Takam à l'Accor Arena de Paris Bercy.

Après sa victoire sur Peter Milas en septembre dernier, Tony Yoka annonçait clairement vouloir accélérer les choses, visant notamment les pointures que sont Anthony Joshua et Oleksandr Usyk. « Il y a beaucoup de monde dans le top 5, le top 10. Ce sont des adversaires que j'ai envie de boxer » lançait-il, au micro de RMC Sport . « On se rapproche de plus en plus de ces rangs-là, de ces combats-là. En voyant ça (le combat Usyk-Joshua, ndlr), je me dis que j'ai toutes mes chances, que je ne suis pas loin du tout. On peut voir les lacunes que les uns et les autres ont. Je suis plutôt confiant. On n'est plus très loin d'arriver à faire des combats comme ça ». Un premier pas va être fait le 15 janvier prochain, puisque Yoka affrontera le France-camerounais Carlos Takam, à l'Accor Arena de Paris Bercy.

« Boxer Takam à Bercy, c'est excitant, c'est un gros cap pour moi ! »