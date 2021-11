Omnisport

Boxe : Tyson Fury reçoit une incroyable proposition pour un combat !

Publié le 11 novembre 2021 à 19h35 par B.C.

En pleine réussite dans la boxe, Tyson Fury pourrait de nouveau s’essayer au catch après sa première expérience en 2019. Alors que la femme du Britannique a récemment ouvert la porte à un retour à la WWE, Drew McIntyre, l’une des figures de la fédération de catch, a directement interpellé le Gypsy King.

Tyson Fury a clos de la meilleure des manières sa trilogie avec Deontay Wilder en surclassant l’Américain le 10 octobre dernier. Désormais, tous les fans de boxe attendent l’affrontement entre le Gypsy King , détenteur de la ceinture WBC de champion du monde des poids lourds, et Anthony Joshua, qui possédait tous les autres titres de la catégorie, mais il faudra encore patienter. Ce dernier a en effet été défait par Oleksandr Usyk et une revanche entre les deux hommes est désormais au programme pour le printemps 2022. Un scénario qui oblige Tyson Fury à se trouver une occupation avant de se mesurer à AJ. Le Britannique devrait sans doute affronter Dillian Whyte, bien qu’un autre programme pourrait également être d’actualité pour lui. Après un premier passage dans le catch en 2019, et sa confrontation face à Braun Strowman lors d’un show de la WWE en Arabie saoudite, Tyson Fury songerait à faire une nouvelle apparition dans le divertissement sportif, une éventualité récemment confirmée par sa femme. « Il est tout le temps en contact avec Vince McMahon (président de la WWE, ndlr), a confié Paris Fury à la BBC. Il aime ça. Mes fils en sont tous de grands fans. Pour Tyson, c'est un peu comme un voyage à Disneyland. Il m'a dit qu'il était un fan de tous ces lutteurs. Donc, il va certainement recommencer. Je suis sûr qu'on le reverra sur un ring de la WWE un jour ». L’adversaire de Tyson Fury à la WWE serait en tout cas tout trouvé puisque l’ancien champion Drew McIntyre a multiplié les appels du pied en direction du boxeur, qui n’a jamais manqué de lui répondre par l’affirmative. Alors que la WWE est actuellement en tournée en Angleterre, Drew McIntyre a profité de ce déplacement pour en rajouter une couche dans un entretien accordé au Manchester Evening News .

« Je sais que Tyson Fury est terrifié par moi »