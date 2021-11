Omnisport

Boxe : C’est imminent pour Tyson Fury !

Publié le 13 novembre 2021 à 23h35 par A.C.

On devrait bientôt connaitre officiellement le prochain combat de Tyson Fury, qui a gardé son titre de champion du monde WBC des poids lourds après un troisième combat contre Deontay Wilder.

Oleksandr Usyk a foutu un sacré bazar. Alors que tout laissait penser à un combat pour la réunification des ceintures poids lourds entre Tyson Fury et Anthony Joshua, l’Ukrainien a frappé un gros coup devenant le triple champion WBO, WBA et IBF. Pire, sa prestation magistrale contre Joshua a poussé les observateurs à revoir la hiérarchie de la catégorie reine et désormais tout le monde rêve de le voir croiser les gants avec Fury. Il faudra toutefois attendre, puisque Joshua a décidé d’activer la clause de revanche présente dans son contrat avec Usyk et un nouveau combat devrait donc avoir lieu au printemps prochain.

Fury-Whyte officialisé ce mardi ?