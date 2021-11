Omnisport

Boxe : Fury demande à Joshua de s’écarter... pour le laisser combattre Usyk !

Publié le 27 novembre 2021 à 18h35 par A.C.

Après en avoir terminé avec Deontay Wilder, Tyson Fury semble bien décidé à viser une réunification des titres de la catégorie poids lourds.

Ça devait être un combat 100% britannique entre Anthony Joshua et Tyson Fury, qui faisant déjà saliver les fans. Finalement, le facteur X Oleksandr Usyk est passé par là et a arraché brillamment les ceintures WBO, WBA et IBF des mains de Joshua, rebattant donc les cartes dans la catégorie reine. L’Ukrainien devient donc l’homme à abattre, mais Fury va devoir attendre avant de pouvoir le défier, puisque Joshua a décidé d’activer la clause de revanche pour le début du printemps prochain.

« S’il s’écarte et qu’il me laisse la place, je pourrais battre Usyk... et ensuite revenir et le battre lui aussi »