Omnisport

Boxe : Tyson Fury envoie un gros message à Oleksandr Usyk !

Publié le 22 novembre 2021 à 21h35 par Th.B.

Sorti victorieux de son dernier combat face à Deontay Wilder en octobre dernier, Tyson Fury a fait savoir qu’il était prêt à se frotter à Oleksandr Usyk, détenteur des autres ceintures des poids lourds après sa victoire face à Anthony Joshua en septembre dernier.

Champion du monde WBC des poids lourds, Tyson Fury ne veut pas patienter trop longtemps pour faire son retour sur le ring. Comme il l’a fait savoir ces dernières heures, The Gypsy King souhaite combattre courant février ou mars. Et si ce n’est pas contre Dillian Whyte comme pressenti ces derniers temps, pour des raisons judiciaires, Fury se mesurerait bien à Oleksandr Usyk, tombeur d’Anthony Joshua en septembre dernier.

« Je m'attaquerai au petit gars des poids cruiser Usyk »