Boxe : Le prochain match de Tyson Fury retardé ?

Publié le 28 novembre 2021 à 19h35 par A.C.

Eddie Hearn s’est exprimé au sujet du prochain combat de Tyson Fury, qui doit affronter l’un de ses boxeurs pour garder sa ceinture WBC, avec Dillian Whyte.

Tyson Fury avait surement d’autres plans, mais la défaite d’Anthony Joshua contre Oleksandr Usyk l’oblige à oublier une réunification des titres poids lourds pour le moment. D’ailleurs, pour garder le sien il doit obligatoirement affronter Dillian Whyte, qui lui a été imposé comme challenger officiel par la WBC mais pas particulièrement appréciée. Un ultimatum a ainsi été lancé, au bout duquel Fury aurait pu perdre se ceinture de champion du monde. Tout porte à croire finalement que l’officialisation devrait tomber début décembre, avec la presse anglaise qui parle d’un combat entre Fury et Whyte qui se tiendrait à la fin de l'hiver 2022.

« Je pense que cela sera plutôt en mars »